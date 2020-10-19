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9:22

Главу администрации областного Выборгского района отправили под домашний арест

фото ЗакС политика Главу администрации областного Выборгского района отправили под домашний арест

Днём ранее, 18 октября, Приморский райсуд Петербурга отправил руководителя администрации Выборгского района Ленобласти Геннадия Орлова, проходящего фигурантом дела о крупных денежных хищениях, под домашний арест до 12 ноября, оповестила пресс-служба городских судов.

"Орлов подозревается в том, что совместно с иными лицами, путем обмана сотрудников Комитета финансов администрации МО "Выборгский район" ЛО, используя официальные документы, внес в них заведомо ложные данные о якобы выполненных строительных и иных работах, которые в действительности не выполнялись", - уточнили в пресс-службе фабулу разбирательства.

Орлов, в свою очередь, отказывается признать себя виновным в инкриминируемом деянии.

По итогам заседания следствию, ходатайствовавшему о заключении чиновника в изолятор, было отказано: в качестве меры пресечения избран домашний арест.

В середине октября Орлов безуспешно пытался сложить с себя управленческие полномочия.

Месяц назад из районной администрации уволили главу районного комитета финансов Александра Болучевского, проходящего по тому же делу. В настоящее время он находится под стражей.

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