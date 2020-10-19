Главу администрации областного Выборгского района отправили под домашний арест

Днём ранее, 18 октября, Приморский райсуд Петербурга отправил руководителя администрации Выборгского района Ленобласти Геннадия Орлова, проходящего фигурантом дела о крупных денежных хищениях, под домашний арест до 12 ноября, оповестила пресс-служба городских судов.

"Орлов подозревается в том, что совместно с иными лицами, путем обмана сотрудников Комитета финансов администрации МО "Выборгский район" ЛО, используя официальные документы, внес в них заведомо ложные данные о якобы выполненных строительных и иных работах, которые в действительности не выполнялись", - уточнили в пресс-службе фабулу разбирательства.

Орлов, в свою очередь, отказывается признать себя виновным в инкриминируемом деянии.

По итогам заседания следствию, ходатайствовавшему о заключении чиновника в изолятор, было отказано: в качестве меры пресечения избран домашний арест.

В середине октября Орлов безуспешно пытался сложить с себя управленческие полномочия.

Месяц назад из районной администрации уволили главу районного комитета финансов Александра Болучевского, проходящего по тому же делу. В настоящее время он находится под стражей.