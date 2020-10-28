Правительство решило выдавать бесплатные лекарства лечащимся от коронавируса на дому

Президент Владимир Путин поручил кабмину выделить 5 млрд рублей на лекарства, которыми бесплатно обеспечат болеющих коронавирусом в легкой форме, передает РИА "Новости".

Об этом Путин заявил на совещании с членами правительства. По его словам, правительство "вышло на решение" о том, чтобы обеспечивать граждан, которые лечатся т коронавируса амбулаторно, бесплатными лекарствами.

"Обсуждалась цифра в 5 млрд [рублей] с небольшим, я прошу не затягивать с этим решением. Давайте договоримся, я знаю, что согласования в целом уже завершены, будем считать, что это решение принято. Прошу эти средства выделить незамедлительно", - сказал Путин.

В России изо дня в день растет число заболевших коронавирусом, каждый день прибавляется примерно по 16-17 тысяч зараженных.