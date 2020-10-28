Осужденный по делу о контрабанде оружия "другоросс" Аверин вышел на свободу

Сопредседатель "Другой России Э. В. Лимонова" Александр Аверин вышел на свободу из колонии, где отбывал срок по делу о контрабанде оружия, сообщили представители организации.

В конце 2018 года Аверина приговорили к трем годам колонии общего режима, признав виновным в контрабанде оружия. Его задержали в апреле при переходе границы между Россией и самопровозглашенной Луганской народной республикой.

При задержании у Аверина нашли пистолет Макарова. Сторонники "Другой России" утверждали, что оружие активисту подбросили сотрудники спецслужб, и расценивали это как провокацию. Они связывают дело против Аверина с его политической деятельностью.

В сентябре "Другая Россия" сменила название, объявив предварительно о самороспуске. Теперь незарегистрированная партия носит имя своего основателя, публициста Эдуарда Лимонова, который умер в марте.

фото: "Другая Россия"