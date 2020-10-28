Эсеры проголосуют против бюджета, если пенсии работающим пенсионерам не проиндексируют

Общение министра финансов Антона Силуанова с депутатами Государственной думы 28 октября, во время которого обсуждался проект федерального бюджета на следующий год, не понравилось лидеру фракции справедливороссов Сергею Миронову. Причины, по которым министр не хочет поднимать пенсии работающим пенсионерам, его категорически не устраивают. Неправоту чиновника также доказывает, по его мнению, обилие поступающих к эсерам жалоб из регионов, где уровень жизни безнадежно падает.

"Люди работают не от скуки, а потому что на ту копеечную пенсию, которую им платят, прожить почти нереально. <...> Но в ответ они получают от государства новую оплеуху: мол, если ваши копейки обесцениваются, бегите к своему работодателю и требуйте от него увеличения зарплаты", - парировал Миронов доводы оппонента.

Кроме того, депутат напоминает министру, что сегодняшняя пенсия и трудовой стаж людей в далеком прошлом - слабо связанные между собой вещи. Иными словами, пенсия для него - "это отдельные обязательства государства, экономить на которых сегодня уже просто незаконно".

В случае, если индексацию не включат в новый бюджет, главный справедливый справедливоросс обещает, что вся его фракция в Думе будет голосовать против проекта.