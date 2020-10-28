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28 октября, 18:36

Милов возмущен позицией Путина по отравлению Навального

фото ЗакС политика Милов возмущен позицией Путина по отравлению Навального

Недавнему выступлению президента Владимира Путина на Валдайском форуме, где он впервые публично высказался о скандальном отравлении оппозиционера Алексея Навального, дал критическую оценку соратник последнего, Владимир Милов. Для него неприемлема продемонстрированная Путиным логика "захотели бы убить - убили бы". В глазах Милова это слова, недопустимые для уровня первого лица в государстве: "у него полностью отсутствуют любые берега и тормоза в плане морально-этического аспекта".

"У современного государства не должно быть возможности травить химическим ядом кого бы то ни было, это просто должно быть табу за семью печатями. <...> Когда постановка вопроса "травить или не травить" - вопрос желания и целесообразности, это ненормальная власть. Эти люди не имеют морального права находиться на своих постах", - произнес он на YouTube-канале "Навальный live".

Навальный продолжает восстанавливаться в Германии после месяца, проведенного в коме. Лидеры стран Европейского союза утверждают, что политика отравили в России нервно-паралитическим ядом, из-за чего ЕС ввел санкции против нескольких высокопоставленных россиян. Россия продолжает настаивать на своей непричастности к инциденту. Навальный повторяет раз за разом, что на его жизнь совершили покушение и что ответственность за это несет лично Путин.

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