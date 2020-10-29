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11:13

Владимирский округ выразит Беглову и Макарову свое несогласие с реформой доходов муниципалитетов

фото ЗакС политика Владимирский округ выразит Беглову и Макарову свое несогласие с реформой доходов муниципалитетов

Местный совет Владимирского округа (Центральный район Петербурга) на состоявшемся вечером 28 октября заседании принял решение выразить свой протест в связи с новым принципом формирования доходной части бюджетов муниципалитетов. Текст обращения на имя губернатора Александра Беглова и председателя Законодательного собрания Вячеслава Макарова выложил в своем Telegram-канале заместитель главы МО Виталий Боварь ("Яблоко").

Депутаты заявили, что в связи с готовящейся реформой финансирования органов местного самоуправления потери доходов ряда муниципалитетов центральных районов Петербурга будут существенны.

Совет попросил руководителей двух ветвей власти сохранить систему, при которой собственные налоговые поступления являются основным источником доходов МО и не отменять возможность пополнять местную казну за счет административных штрафов, собираемых на территории. Кроме того, муниципалы заявили, что процесс формирования бюджета Петербурга необходимо сделать более прозрачным, а авторам документа нужно учитывать мнение органов местного самоуправления.

Судя по видеотрансляции заседания, глава Владимирского округа Денис Тихоненко объявил, что принятое обращение на имя Беглова и Макарова будет разослано и в другие муниципалитеты с просьбой о поддержке. Он отметил, что представители совета МО "Гражданка" уже высказали готовность поддержать обращение. Также, по его словам, "с позитивом смотрит на это письмо" в МО "Гавань" и возможно в ближайшее время его одобрит совет МО № 78. 

"Самая большая проблема, что нам хотят предложить находиться на дотациях. Я не вижу для этого оснований, когда от того же НДФЛ можно дать энное количество процентов, которое покроет все наши потребности", - отметил Тихоненко.

Ранее комитет финансов разослал в муниципальные советы письмо, в котором предупредил о новых принципах формирования местных бюджетов. Предполагается, что доходы муниципалитетов будут формироваться от доли процента (для каждого МО своей) от собираемого на территориях налога на доходы физических лиц, а также дотаций из Смольного, от которых можно отказаться в пользу дополнительного процента дохода от НДФЛ. Ранее местные бюджеты пополнялись также за счет налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, налога в связи с патентной системой налогообложения и единого налога на вмененный доход, а также административных штрафов. При этом количество дотационных муниципалитетов было сравнительно небольшим.

Ожидается, что больше всего от новой реформы могут пострадать МО центральных районов Петербурга, в местные советы которых в сентябре 2019 года попало много оппозиционеров и независимых депутатов. Их представители расценили планы Смольного как намерение встроить органы местного самоуправления во властную вертикаль. В конце октября оппозиционные муниципалы начали кампанию против реформы местного бюджетирования.


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