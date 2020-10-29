Защитника потерпевшей стороны по делу о ДТП с Ефремовым лишили адвокатского статуса

Совет Адвокатской палаты Москвы счёл, что Александра Добровинского, защищавшего потерпевшую сторону в деле о "смертельном" ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, следует лишить адвокатского статуса сроком на два года, передает ТАСС.

"Добровинский - прекращение статуса адвоката с запретом на допуск к квалификационному экзамену на два года", - вынесли вердикт в палате.

Ранее Минюст возбудил два дисциплинарных дела в отношении Добровинского. Первое связано с его деятельностью в рамках дела о ДТП с участием Ефремова, с чем связано второе - информации нет.



Бывший адвокат актёра Эльман Пашаев также на год отстранён от адвокатской деятельности.