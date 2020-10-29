Пригожин требует взыскать с Навального и Милова очередные 12 млн рублей за моральный ущерб

Бизнесмен Евгений Пригожин, считающийся приближенным к руководству РФ, подал очередное исковое заявление в суд против оппозиционеров Алексея Навального и Владимира Милова. Истца не устраивают новые публичные высказывания о раннем этапе его биографии, совершенные оппонентами в социальных сетях и YouTube, которые он воспринимает как оскорбительные и наносящие ущерб репутации. На сей раз ущерб он оценил в 12 млн рублей (7 млн - с Милова, 5 - с Навального).

"Ответчиками были распространены недостоверные и порочащие сведения о прямой причастности истца к совершению такого аморального, порицаемого обществом, преступного и уголовного деяния, как растление малолетних... Подобные голословные обвинения в адрес семейного мужчины, состоящего в браке, являются крайне циничными, аморальными и преступными по своей сути", - гласит текст документа, который распространила пресс-служба основанной Пригожиным компании "Конкорд".

По мнению Пригожина, оппозиционеры планировали и кооординировали свои действия по его дискредитации. Ранее в октябре Пригожин уже подавал аналогичные иски о клевете не только к Милову и Навальному, но также к Любови Соболь, Леониду Волкову и Максиму Шевченко.