Пригожин планирует засудить Навального, Соболь, Волкова и Максима Шевченко за клевету

Юристы принадлежащей предпринимателю компании "Конкорд" приступили к подаче исков о защите чести, достоинства и деловой репутации к Алексею Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко и Владимиру Милову. Поводом для претензий послужили "публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержание клеветнические сведения".

В послании пресс-службы Пригожина не конкретизируется информация, которую известный ресторатор счёл оскорбительным фейком о себе.

"Целью судебного разбирательства в рамках заявленных исков является понуждение указанных граждан к уважению чужих прав и законных интересов", - отметили в "Конкорде", не уточнив более деталей.

Конфликт между Фондом борьбы с коррупцией и Евгением Пригожиным тянется уже давно. К примеру, в октябре 2019 года столичный Арбитражный суд постановил, что Навальный должен удалить со своего YouTube-канале ролик о комбинате "Московский школьник", а также опровергнуть порочащие предприятие сведения. Тогда суд взыскал с Навального и Соболь по 29 млн рублей в пользу "Московского школьника".

В конце июля текущего года Навальный известил, что вынужден ликвидировать ФБК ввиду обозначенного выше судебного решения. В ответ Пригожин "пожертвовал" оппозиционерам миллион рублей. Деньги, впрочем, приняты не были.

Напомним также, в конце августа компания "Конкорд" выкупила долг оппозиционеров в размере 88 млн рублей в рамках дела о поставках комбината "Московский школьник", что говорит о том, что бизнесмен собирается взыскать с них долг напрямую. "Я намерен раздеть и разуть участников этой группы недобросовестных людей", - заявлял тогда Пригожин.