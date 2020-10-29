Миронов считает, что на борьбу с коронавирусом пора бросать военных

Угрожающая эпидемиологическая динамика в России внушила лидеру справедливороссов Сергею Миронову мысль о том, что к противодействию пандемии коронавируса следует привлекать силы Министерства обороны. По его оценке, существуют субъекты Федерации, где ситуация стала неуправляемой и где на растущее число больных не хватает ни помещений, ни медицинского персонала.

"Остается привлекать армию и спасателей с полевыми госпиталями и собственными медиками. Тем более, у наших военных уже есть опыт быстрого возведения больниц для лечения коронавирусных пациентов. Мы помним, что весной они возвели 16 крупных объектов в ряде регионов в самые короткие сроки. Сегодня этот опыт пригодится, но уже совсем в других масштабах", - приводит его соображения персональная пресс-служба.

По мнению думского депутата, наступило время, когда губернаторы особо "запущенных" с эпидемиологической точки зрения регионов должны для получения помощи писать запросы военному руководству.

Отметим, что в октябре Миронов сам подхватил коронавирус, в связи с чем работает удаленно. Отечественными таблетками от инфекции он принципиально не пользуется.