В РФ побит рекорд как количеству новых случаев COVID-19, так и по смертности от инфекции

За минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у ещё 17 717 россиян - это максимальное значение с начала пандемии, оповестили в оперативном штабе. В то же время побит рекорд и по смертности от инфекции - зарегистрировано 366 летальных исходов.

Всего на сегодняшний день известно об 1 581 693 заразившихся с момента распространения заболевания.

За весь период в России от коронавируса погиб 27 301 человек. Излечились при этом ещё 14 740 граждан, таким образом, общее количество выздоровевших пациентов достигло отметки 1 186 041.

Наибольшее число новых случаев инфицирования зафиксировано в Москве - 4 906, Петербурге - 758, Московской области - 514, Нижегородской области - 386, Ростовской области - 319.