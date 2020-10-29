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Муниципал

29 октября, 20:00

Экс-депутат Виниченко подозревает ЗакС в давлении на суд по рассмотрению своего иска

фото ЗакС политика Экс-депутат Виниченко подозревает ЗакС в давлении на суд по рассмотрению своего иска

Бывший муниципальный депутат МО "Морские ворота" Сергей Виниченко, пытающийся восстановиться в совете через суд, заявил в Facebook, что лишение его мандата может быть заказом из Законодательного собрания города. 

Такой вывод экс-муниципал сделал после состоявшегося 28 октября заседания Кировского районного суда, на котором в процесс вступил юрисконсульт председателя комиссии по экологии и природопользованию ЗакСа Игорь Стульба. Раньше, по словам Виниченко, интересы муниципального совета, который выступает в деле ответчиком, представлял только местный юрист.

- Почему сотрудник Законодательного собрания принимает участие в этом процессе? - удивился Виниченко в разговоре с ЗАКС.Ру - Он работает в бюджетной организации и в это время должен был находиться на своей службе, заниматься вопросами, связанными с законодательством. Кто его послал в Кировский районный суд?

Виниченко полагает, что присутствие участника процесса с удостоверением сотрудника ЗакСа может быть расценено как давление на суд:

- На заседании он представлялся сотрудником Законодательного собрания. Это создает очень много вопросов. Зачем они это делают? Это является давлением на суд.

Напомним, рассмотрение иска Виниченко длится с начала сентября. Бывший мундеп считает, что его незаконно лишили мандата. Совет прекратил полномочия депутата, сославшись на то, что тот не сдал в установленный срок декларацию о доходах и имуществе. Виниченко уверяет, что отправил необходимые документы по "Почте России" во время. 

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