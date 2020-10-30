На 13 баров Петербурга составили протоколы за работу в ночное время

Сотрудники комитета по контролю за имуществом в ночь на 30 октября совместно с полицейскими проверил бары на ряде улиц Петербурга и накажет тех, кто работал после 23:00, сообщили в Смольном.

Проверены сотня баров на улицах Рубинштейна, Думской, Восстания, Маяковского, Некрасова, Ломоносова и Жуковского. Из них тринадцать нарушили "комендантский час" и продолжали работу после 23:00. Среди них такие заведения, как "Угрюмочная" на Рубинштейна, "УЕ!Бар" на Восстания, "Аль Капоне", несколько шаверм и других. На них составлены административные протоколы.

Напомним, 19 октября Смольный объявил о запрете на ночную работу ресторанов в Петербурге с 23:00 до 6:00. Спустя неделю после этого Роспотребнадзор рекомендовал регионам поступить так же.

фото: ККИ