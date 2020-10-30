Петербургского школьника наградили в Смольном за спасение тонущей девочки

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров в Смольном вручил ученику школы № 401 Колпинского района Семену Уварову почетную грамоту в рамках проекта "Дети-Герои", сообщили в ЗакСе.

В феврале Семен во время прогулки увидел девочку и собаку, которые тонули в полынье. Он бросился на лед и спас обоих. За это подростка наградили почетной грамотой и медалью Всероссийского общества спасения на водах, а также памятной медалью "Колпино – город воинской славы".

В церемонии вручения еще одной грамоты, кроме Макарова, по видеосвязи участовали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, губернатор Петербурга Александр Беглов, министр МЧС Евгений Зиничев и другие. В Смольном присутствовали сенатор от Петербурга Андрей Кутепов, вице-губернатор Валерий Пикалев и начальник регионального управления МЧС Алексей Аникин.

Макаров на церемонии поблагодарил организаторов проекта "Дети-герои", заявив, что, отмечая заслуги подростков, создается "крепкая опора для нашего государства". Проект был создан в 2014 году и направлен, в том числе, на популяризацию детских общественных организаций и движений. В его рамках в Совфеде каждый год награждают детей и подростков до 16 лет, которые совершили героические поступки.

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