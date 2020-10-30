У памятника жертвам политрепрессий в Петербурге развернули радужное полотно

В пятницу, 30 октября, у Сфинксов Шемякина на Воскресенской набережной в Петербурге группа активистов развернула радужный баннер. Акция была приурочена ко Дню памяти жертв политических репрессий, сообщили ЗАКС.Ру ее участники.

Активисты напомнили, что уголовная статья за "мужеложество" в Советской России появилась в эпоху правления Иосифа Сталина.

"Этот закон просуществовал до 1993 года. По нему в СССР в лагеря были отправлены десятки тысяч людей, а в современной России до его отмены – несколько сотен", - заявили участники акции.

Они обратили внимание на последние резонансные дела с участием представителей сексуальных меньшинств: преследование геев в Чечне, давление на художницу Юлию Цветкову, арест и уголовное дело в отношении ЛГБТ-активиста Александра Меркулова, чей репост "ВКонтакте" следствие расценивает как оправдание терроризма.

"Все эти и многие другие аналогичные события являются следствием целенаправленной политики правящей элиты, заключающейся в натравливании российского общества на "внутреннего врага" для отвлечения внимания граждан от значимых экономических и общественных проблем", - утверждают активисты.