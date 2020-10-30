Навальный обратился в ЕСПЧ из-за отказа российских властей возбуждать дело о его отравлении

Адвокаты оппозиционера Алексея Навального обратились с жалобой в Страсбургский суд после отказа российских властей возбуждать уголовное дело о его отравлении; ЕСПЧ документ уже зарегистрировал, поделилась с "МБХ медиа" юрист Ольга Михайлова.

В обращении политик требует признать, что в его отношении была нарушена статья 2 (право на жизнь) Европейской конвенции по правам человека.

"ЕСПЧ дал жалобе приоритет. До 2 ноября мы дополняем формуляр жалобы с учетом отказов в возбуждении уголовного дела в России и отсутствия какого-либо расследования. Есть факт отравления и применения сильного химического запрещенного вещества, но в нашей стране что-либо делать по этому поводу не собираются", - констатировала Михайлова.

Ранее сегодня суд в Томске признал законным отказ в возбуждении дела об отравлении оппозиционера.

Напомним, Навального отравили в конце августа: ему резко стало плохо во время полёта из Томска в Москву. Три недели он провел в коме, сейчас политик восстанавливается после лечения в Германии. Экспертизы, проведенные в Германии, Франции, Швеции, а также выводы ОЗХО показали, что Навального отравили, предположительно, новой версией яда "Новичок".