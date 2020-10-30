Смольный планирует на год продлить возможность проводить публичные слушания онлайн

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга подготовил законопроект, увеличивающий до 31 декабря 2021 года срок онлайн-формата публичных слушаний по градостроительной документации.

Документ будет находиться на антикоррупционной экспертизе до 12 ноября. В настоящее время "удаленный" формат слушаний ограничен 31 декабря 2020 года.

Напомним, ЗакС принял закон об онлайн-слушаниях в июле 2020 года. В Смольном его необходимость объяснили тем, что новый формат позволит не останавливать работы в условиях коронавируса и запретов на массовые мероприятия. Документ, в частности, разрешает обсуждать в удаленном формате Генеральный план города, а также правила землепользования и застройки.

В парламентском корпусе нововведение Смольного критиковали. Так, депутат от "Яблока" Борис Вишневский сравнил онлайн-слушания с "боксом по переписке" и "сексом по телефону".

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