ЗакС и недопротивостояние Смольному

На очередном заседании Законодательного собрания 8 июля депутаты нещадно отчитывали вице-губернатора Николая Линченко за непроработанный законопроект и его внесение в парламент в виде спецоперации. Закончив критиковать документ на протяжении часа, депутаты все же приняли его за основу большинством голосов, "выбив" только себе больше времени на внесение корректировок в него.

Встретившись после трехнедельного перерыва депутаты Законодательного собрания 8 июля с удивлением узнали, что им предстоит рассмотреть законопроект, предложенный парламенту только 2 июля. Представитель губернатора Петербурга в ЗакСе Юрий Шестериков с голоса внес документ о проведении в интернете публичных слушаний по вопросам градостроительства, исполняя тем самым, по его словам, просьбу главы города. Парламентарии внезапному предложению не обрадовались. Депутат от "Единой России" Сергей Никешин со ссылкой на регламент напомнил, что перед вынесением законопроектов на заседание его одобряют различные парламентские органы. В данном случае ни в каких комитетах и комиссиях документ не рассматривали, заявил Никешин. Поддержал его депутат от "Справедливой России" Алексей Ковалев, который отметил отсутствие заключения юридического отдела ЗакСа:

- У нас юрзаключения нашего нет, что, на мой взгляд, совершенно беспрецедентно, благодаря тому, что в последнюю секунду это было вброшено.

Оппозиционные депутаты выступили с предложением не рассматривать законопроект 8 июля, а отложить его на более поздний срок. Беспартийный Максим Резник призвал коллег "не пробивать очередное дно". Он заявил, что администрация губернатора таким способом внося документ показывает неуважение к парламенту.

- У меня к вам призыв. Я не знаю, как еще… Давайте не будем ставить Законодательное собрание в позу рака. Ну сколько можно? Ну в конце концов, когда это кончится? Давайте отклонять эти возмутительные истории. Мы вторая ветвь власти или кто мы? Обслуга?

Устно на вопрос никто не ответил, но законопроект все же включили в повестку дня - обсуждали его депутаты больше часа. Парламентарии высказывались и о способе внесения документа - "спецоперация", как назвал его беспартийный депутат Михаил Амосов - и негативно прошлись по содержанию проекта закона.

Согласно документу, публичные слушания по Генеральному плану, правилам землепользования и застройки, проектам планировки и межевания территории и другим градостроительным вопросам можно будет проводить в режиме онлайн. Представлявший законопроект вице-губернатор Николай Линченко заявил, что это позволит в условиях коронавируса и запрета на массовые мероприятия не приостанавливать работы. Публичные слушания через интернет получат новое название - общественные обсуждения, отметил Линченко. Он уточнил, что новый формат будет максимально приближен к существующему: будет происходить оповещение, размещение всех материалов по вопросу на ведомственных сайтах, открытие и проведение экспозиций, консультирование посетителей, фиксация всех предложений, подготовка протокола и заключения о результатах. Не будет проходить только очное собрание участников, добавил вице-губернатор. По его словам, общественные обсуждения власти намерены организовывать при наступлении определенных обстоятельств:

- С учетом временного характера установленных в связи с COVID-19 указанных ограничительных мер законопроектом вводится положение о проведении общественных обсуждений исключительно в случае, если федеральными или региональными нормативными правовыми актами устанавливается обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, соблюдение которых подразумевает запрет на проведение публичных и иных массовых мероприятий на территории субъектов Российской Федерации, в том числе Санкт-Петербурга.

Одним из самых ярых критиков губернаторского документа себя проявил единоросс и руководитель комитета по законодательству ЗакСа Денис Четырбок. Они заявил, что проект не проработан и предложенный срок для внесения поправок до 10 июля слишком мал. Четырбок также пытался выяснить у Линченко, почему еще в мае подготовленный документ внесли только сейчас в ускоренном режиме. Вице-губернатор ответил, что специально сроки никто не затягивал - из-за эпидемии он лично был занят переоборудованием медучреждений под прием больных коронавирусом.

Депутат на это заметил, что отвечающие за экономику и образование ведомства смогли оперативно перестроиться и еще весной принять необходимые документы.

Парламентарий так разгорячился, что "притормозить" его решил вице-спикер Вячеслав Макаров, который прервал однопартийца и отметил, что происходящее превращается в допрос военнопленного. Однако, ни у одного Четырбока были вопросы к законопроекту и представляющему его вице-губернатору. Критика сыпались практически от каждой фракции. В частности, депутаты указали на то, что в документе не прописано наличие диалога.

- Обсуждение предполагает диалог. В данном случае предполагается только информирование граждан с одной стороны, подача ими своих заявление - с другой стороны, и отсутствие обратной связи на их предложения, - сказал единоросс Сергей Купченко.

Глава фракции Партии роста Оксана Дмитриева также отметила, что публичные слушания всегда включали в себя диалог и присутствие СМИ. Линченко заявил, что публичность сохраняется.

- Публичность подразумевает открытость и отсутствие ограничений доступа к данной информации, - сказал вице-губернатор.

Парламентарий от "Яблока" Борис Вишневский добавил, что не понимает зачем вообще необходимо использовать сложный и спорный способ - переводить все в онлайн формат. Он уверен, что ничего хорошо из такого варианта не выйдет.

- Общественные обсуждения в интернете вместо нормальных публичных слушаний - это то ли бокс по переписке, то ли секс по телефону, - заявил "яблочник".

По его мнению, удовольствие от такого "секса" получат только застройщики со своим лоббистами, а жители "будут чувствовать себя жертвами коллективного изнасилования".

Вишневский добавил, что парад и другие массовые мероприятия почему-то в эпидемию проводят, а слушания - нет. Он уверен, что при желании можно найти зал на 100-200 человек и разместить в нем всех желающих с необходимой дистанцией. В Законодательном собрании, например, до сих пор на заседаниях всегда находится более 50 человек, добавил "яблочник":

- И в этом зале сейчас больше 50 человек. И было больше. И мы так все три месяца работаем. И тьфу-тьфу-тьфу, сейчас по голове постучу, все живы, здоровы.

Высказался о законопроекте и депутат от КПРФ Александр Рассудов. Он встал на защиту Линченко, заявив, что считает его профессионалом, а виновник споров - совсем иной человек.

- Да, я согласен со многими коллегами. То, как нам это сейчас внесено и предлагается не читая, на коленке внести, это вопрос не к Николаю Викторовичу [Линченко], а к тому, кто сегодня с утра очень невнятно, через губу представлял нового вице-губернатора, который также через губу отвечает на все наши депутатские запросы, к какой бы мы фракции ни принадлежали, - заявил Рассудов.

Речь, судя по всему, шла о губернаторе Петербурга Александре Беглове. В начале заседания ЗакСа 8 июля он представил депутатам кандидата на должность вице-губернатора - председателя комитета территориального развития Александра Бельского. Его парламентарии приняли не так остро, как представлявшего законопроект Линченко. Критически о Бельском высказались только Резник и Вишневский. О своем отношении к нему они говорили и до этого - когда стало известно о выдвижении отвечавшего за последние выборы и голосование главы комитета. Бельского большинсвом голосов и с малой кровью утвердили на пост вице-губернатора, а вот Линченко пришлось больше часа выслушивать критику и острые вопросы. Рассудов на это заметил, что наблюдал "избиение невиновных и награждение непричастных". Хотя и законопроект об онлайн-слушаниях петербургские парламентарии все же одобрили - 28 "за". Спустив пар, депутаты только увеличили для себя срок подачи поправок: Линченко предлагал ограничиться двумя днями, но парламентарии крайним временем утвердили вечер понедельника, 13 июля.

София Саттарова

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