От муниципалов к молодежи

Законодательное собрание на заседании 8 июля должно рассмотреть кандидатуру нового вице-губернатора. На этот пост глава Петербурга Александр Беглов предложил председателя комитета территориального развития Александра Бельского. Бывшие коллеги кандидата по муниципальной работе оценивают его положительно, чего нельзя сказать об оппозиционных депутатах городского парламента.

фото: gov.spb.ru

Губернатор Петербурга Александр Беглов 6 июля выдвинул председателя комитета территориального развития Александра Бельского на должность вице-губернатора. Отвечать он в правительстве будет за вопросы молодежной политики города. Обсудить кандидатуру депутаты Законодательного собрания должны на заседании 8 июля, сообщили в парламенте.

До того как возглавить комитет Бельский был муниципальным депутатом МО "Сестрорецк". В 2014 году он избрался в совет от "Единой России". Бельский стал руководителем муниципалитета несмотря на то, что руководитель петербургского отделения ЕР и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров вместе с действующим тогда главой Курортного района Алексеем Куимовым настаивали на другой кандидатуре - Александре Ваймере. Последний позже, в 2016 году, стал депутатом городского парламента. Как он рассказал ЗАКС.Ру, и тогда, и сейчас у них с Бельским хорошие отношения. Кандидата в вице-губернаторы Ваймер оценивает как честного и порядочного человека.

- Порядочный Саша, честный, нормальный, многодетный отец. Могу сказать, что на него можно рассчитывать.

Депутат добавил, что Бельский уже набрал много опыта: был и обычным мундепом, и главой, и руководит комитетом. Кандидат с новой должностью справится, уверен Ваймер.

Будучи главой муниципалитета "Сестрорецк" Бельский также являлся заместителем руководителя Совета муниципальных образований Петербурга. Тогда и сейчас председателем организации является Всеволод Беликов. В разговоре с ЗАКС.Ру он заявил, что "абсолютно уверен" в том, что Бельский справится с должностью вице-губернатора. Он добавил, что высоко оценивает профессиональные и личные качества бывшего коллеги.

- Прошел хорошую школу, знает, как работают некоммерческие организации, показал себя как блестящий глава муниципального образования "Сестрорецк" и как заместитель Совета муниципальных образований, очень быстро погрузился в работу исполнительных органов власти на посту председателя комитета. Человек высоких принципов, многодетный отец, прекрасная семья, прекрасный друг, замечательный человек, образованный, выдержанный, интеллигентный, верующий, молодой, креативный. У него все будет классно, - считает Беликов.

Бельский пришел в на пост председателя комитета территориального развития в 2019 году. На этой должности он фактически стал отвечать за внутреннюю политику, напомнил в разговоре с ЗАКС.Ру депутат Законодательного собрания Петербурга от "Яблока" Борис Вишневский.

- Я считаю, что руководимый им комитет фактически делает то, что называется вмешательством администрации в политические вопросы. Они организуют нам такие выборы, они организуют давление на муниципалитеты, они отвечают за все безобразия, которые творятся во время выборов всех уровней. Когда руководитель такого комитета становится вице-губернатором, значит губернатор, естественно, эту политику одобряет и поддерживает, - считает Вишневский.

Он добавил, что комитет территориального развития отвечал и за голосование по поправкам в Конституцию. Учитывая, как оно проходило, это еще больше усиливает негативное отношение к деятельности комитета, считает депутат.

Его беспартийный коллега по парламенту Максим Резник также не очень положительно оценивает работу Бельского. Депутат отметил, что главу комитета не знает.

- Я его даже не знаю, но это не имеет значения. Как можно относиться к опричнику, который получает повышение по опричному ведомству? Он явно получает это в благодарность за свою работу, конкретно за противостояние "Умному голосованию" и беспредел на муниципальных выборах. А решающий фактор - за полный мухлеж-обнулеж в Петербурге с перерисованной досрочкой, с унижением города. Конечно, он получает это повышение за прекрасную службу, скажу так, которой нет срока давности в прекрасной России будущего.

Недовольна прошедшими в 2019 году муниципальными выборами и глава фракции КПРФ в ЗакСе Ольга Ходунова. Она уверена, что Бельский фактически курировал вопрос мунвыборов. Во время же всей кампании было большое количество нарушений, напомнила Ходунова.

- В этой части, я считаю, что, конечно, включение рычагов административного влияния на ход выборов, подчас недопуск к избирательным участкам - эти вопросы должны были разруливаться не только избирательными комиссиями, не только территориальными избирательными комиссиями. Я считаю, что степень ответственности всех ветвей власти за неправедные выборы лежит в том числе на нем, - заявила руководитель фракции КПРФ.

По ее словам, возможно Бельский и выполнял свои задачи, но в данном случае они идут вразрез с интересами горожан. Если его дальнейшая работа будет заключаться не только в молодежной политике, но и организации выборных кампаний, то это "плохой симптом", уверена Ходунова.

Глава Совета муниципальных образований Беликов с такой позицией не согласен. По его словам, в России "национальная черта" - искать виноватого. Однако, напомнил Беликов, проходило сразу несколько кампаний - были не одни выборы, а более 1,5 тысяч. Он считает, что вклад Бельского в непростую ситуацию с большим количеством муниципальных кампаний был положительным.

- Бельский имел к этому, как и многие, отношение, и он выступал всегда миротворцем, он всегда за компромисс и диалог. Он никогда не шел на обострение, - заявил Беликов.

"Нам нужны такие люди", добавил глава Совета.

София Саттарова

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.