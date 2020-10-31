У Гостиного двора прошли пикеты против "гонщиков" на дорогах и пенсионной реформы

На площади перед Гостиным двором прошла очередная акция солидарности в форме одиночных пикетов, посвященных различным актуальным общественно-политическим проблемам. В частности, в центре внимания демонстрантов вновь оказались протесты в Хабаровске, не утихающие более трех месяцев. "Хабаровск, держись" и "Хочу Фургала в президенты", - было написано на тематических плакатах.

Вспомнили участники акции также о пенсионной реформе двухлетней давности, преподнеся ее смысл в наиболее критическом виде: "Требую справедливости и равенства! Предлагаю на 5 лет отменить выплаты пенсий вышедшим на пенсию до 2019 года".

Наконец, о проблемах высокой смертности на дорогах напомнил прохожим депутат МО "№15" Сергей Самусев. Как и прежде, он агитировал за внедрение программы Vision Zero, призванной свести число смертельных аварий к нулю. "Хватит нас убивать. Вчера в автоавариях погибло 40 человек", - гласил текст его плаката.

Полицейские по традиции, возникшей в последнее время применительно к пикетам у Гостиного двора, одиночным выступлениям граждан не препятствовали.

Фото: Telegram-канал "Метропикет СПб"