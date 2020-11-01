Обманутые дольщики ГК "Норманн" объявили бессрочную голодовку

Дольщики двух недостроенных жилых комплексов – "Три апельсина" и "На Заречной" - объявили о бессрочной голодовке.

Участники акции собрались у долгостроев на Заречной улице 31 октября. Они намерены держать голодовку и оставаться в трейлере, который припаркован неподалеку от проблемных объектов. Дольщики записали обращение к петербургским властям с требованием в кратчайшие сроки возобновить строительство.

Напомним, застройщик проблемных комплексов – ГК "Норманн". В июле 2019 года гендиректора компании Владимира Смирнова отправили в СИЗО по подозрению в мошенничестве.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заверил, что проблемы обманутых дольщиков в городе власти решат к 2023 году. В частности, он пообещал, что именно в том году сдадут два корпуса третьей очереди ЖК "На Заречной".

фото: Голодовка СПб 31.10.2020 / ВК

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.