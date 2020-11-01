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16:28

Активисты вышли к консульству Польши в Петербурге с пикетами против запретов на аборт

фото ЗакС политика Активисты вышли к консульству Польши в Петербурге с пикетами против запретов на аборт

Активисты "СоцФем альтернативы" и "Дочерей Сиф" вышли в одиночные пикеты к консульству Польши в Петербурге против ограничения польских женщин в праве на аборт, сообщается в Telegram-канале движений.

Участники акции стоят с плакатами у здания на 5-й Советской улице. За мероприятием наблюдают полицейские, они проверяют у пикетирующих документы, о задержаниях не сообщается. Акция продолжалась не менее часа.

Напомним, 28 октября активисты также выходили в пикеты солидарности с польскими женщинами. Тогда участники акции выразили опасение, что аналогичная ситуация может произойти и в России.

Ранее Конституционный суд Польши признал неконституционной норму, разрешающую прерывать беременность при обнаружении неизлечимой болезни плода. Теперь законными в стране признаются лишь аборты в двух случаях — если беременность угрожает жизни или здоровью матери и если она возникла в ходе противоправных действий

Ужесточение антиабортного законодательства, которое и так было одним из самых жестких в Европе, инициировала право-консервативная партия "Право и справедливость".

Решение Конституционного суда спровацировало массовые акции протеста в польских городах. Они длятся уже несколько дней, несмотря на действующие в стране коронавирусные ограничения.

фото: "СоцФем альтернатива" / Telegram

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