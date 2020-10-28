У консульства Польши в Петербурге выступили за право на аборт

В Петербурге устроили акцию солидарности с польскими женщинами, которых власти Польши ограничили в праве на аборт. Пикетная очередь встала в семь часов вечера 28 октября у консульства Польши на улице 5-й Советской.

В акции приняли участие члены Российского социалистической движения, организации "СоцФем-Альтернатива" и группы "Дочери Сиф". Всего собралось около 30 пикетчиков и пикетчиц.

Россиянки опасаются, что в России может произойти нечто подобное, поскольку страной правит консервативный верхушка, заявила ЗАКС.Ру участница "СоцФем-Альтернативы" Марина Ширяева. Она напомнила, что Владимир Путин не так давно поручил усилить "финансовую заинтересованность" медиков в профилактике абортов.

- Эта проблема не только польская, но и российская, - подтвердил представитель РСД Иван Овсянников. - У нас тоже РПЦ постоянно пытается ограничить право на аборт. Будет ли разрешено у нас право на аборт зависит, в том числе, от мировой ситуации. Правительство Польши идет в авангарде консервативных правых веяний.

За мероприятием наблюдали шестеро полицейских. Они проверяли паспорта у всех, кто вставал в пикет, но проведению акции не препятствовали.

Напомним, на днях Конституционный суд Польши признал неконституционной норму, разрешающую прерывать беременность при обнаружении неизлечимой болезни плода. Теперь законными в стране признаются лишь аборты в двух случаях — если беременность угрожает жизни или здоровью матери и если она возникла в ходе противоправных действий

Ужесточение антиабортного законодательства, которое и так было одним из самых жестких в Европе, инициировала право-консервативная партия "Право и справедливость".

Решение Конституционного суда спровацировало массовые акции протеста в польских городах. Они длятся уже несколько дней, несмотря на действующие в стране коронавирусные ограничения.

Сергей Еремеев