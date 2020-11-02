Администрация Невского района "открестилась" от организации Хэллоуина

Упреки со стороны "Коммунистов России" по поводу Хэллоуина, проведенного 30 октября в парке имени Бабушкина, ошибочно направляются в адрес администрации Невского района, о чем сигнализировала ее пресс-служба. Мероприятие не могло находиться в компетенции чиновников, а значит, они не несут ответственности за несоблюдение масочного режима, о котором ведут речь коммунисты.

"Организатором праздника Хэллоуин в ПКиО является Общество с ограниченной ответственностью "ФИДУС", которому ПКиО передан Комитетом по управлению городским имуществом (в настоящее врем Комитет имущественных отношений) в аренду. ООО "Фидус" имеет право самостоятельно проводить на территории ПКиО культурно-массовые мероприятия, без согласования с администрацией района", - пояснили в пресс-службе.

В сообщении также уточняется, что популярный американский праздник не входит в перечень мероприятий, которые, согласно городскому закону, вправе проводить районная администрация.

"Коммунисты России" ранее попросили Роспотребнадзор дать оценку проведенному празднику с эпидемиологической точки зрения, а также предложили РПЦ наказать главу района Алексея Гульчука.

Отметим, что ООО "ФИДУС" арендует парк имени Бабушкина начиная с 2006 года.