"Коммунисты России" обратили внимание Роспотребнадзора на Хэллоуин в Невском районе

Лидер петербургского отделения "Коммунисты России" Сергей Малинкович заинтересовался появившимися в СМИ деталями праздника Хэллоуин, который прошел в парке им. Бабушкина на территории Невского района. Политика не устраивает не только репутация и "одиозность" американского праздника, но также несоблюдение в минувший уик-энд чиновниками масочного режима, о котором ему стало известно.

"Попраны там были все и традиции петербургские и российские и все меры борьбы против ковида, которые сейчас применяются. Пусть Роспотребнадзор запросит фото, видео, опросит свидетелей этого праздничка и зафиксирует нарушения, и нужно делать оргвыводы. Мы ожидаем также, что РПЦ отлучит главу Невского района от церкви за то, что он так явно выразил симпатии к празднику, который прямо противоречит всем православным ценностям", - заявил представитель левых сил.

По мнению Малинковича, сам факт проведения Хэллоуина в парке имени Бабушкина оскорбляет память рабочего, в честь которого зеленая зона названа. Нынешней осенью к главе Невского района Сергею Гульчуку у Малинковича уже возникали претензии. Коммунист обвинял оппонента в сознательном "раздоре", который тот сеет своим желанием переименовать улицу Книпович в Смоляную.

UPD 17:30 В администрации Невского района заявили, что она не имеет отношения к организации и проведению Хэллоуина в парке имени Бабушкина.

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