Организаторы рождественской ярмарки в Петербурге отказались от концертной программы

Из программы рождественской ярмарки в центре Петербурга, намеченной на период с 19 декабря по 10 января, в связи с пандемией исключили концертную программу, передает ТАСС со ссылкой на организатора мероприятия, городской Центр контроля качества товаров, работ и услуг (ЦККТРУ).

"В связи с ограничениями на проведение торжественных и развлекательных мероприятий концертная программа Рождественской ярмарки не предусмотрена", - гласит сообщение.

Торговая площадка разместится на Манежной площади и отходящей от нее Малой Садовой и Кленовой улицах. ЦККТРУ для организации и прооведения ярмарки объявил аукционы на общую сумму 62 млн рублей, причем контракты на половину этой суммы уже заключены. Незавершенные лоты касаются таких расходов, как оформление территории и, собственно, культурно-развлекательная программа, на которую планировалось потратить не более 8,3 млн рублей.

В конце октября главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова выразила серьезные сомнения в том, что в новогоднюю ночь в городе возможны будут привычные массовые гуляния.