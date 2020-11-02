Беглов назвал "критическим" новый суточный показатель инфицированных COVID-19

Петербургский губернатор Александр Беглов всерьез отнесся к новому суточному показателю "заполучивших" коронавирус горожан, о котором стало известно утром 2 ноября. Он дал понять, что его правительство, если динамика не поменяется, как и весной готово решительно вмешаться в повседневную жизнь граждан.

"За прошедшие сутки зарегистрированы 923 случая заражения. Это критически много. Если не будем в полной мере соблюдать требования эпидбезопасности, если не будем повсеместно использовать средства защиты, придется вводить жесткие ограничения", - рассудил чиновник в авторской программе на "Радио России".

Ранее замглавы комитета по здравоохранению Андрей Сарана допустил расширение ограничительных мер только при тщательном расчете нагрузки на всю систему городского здравоохранения. Он также выразил надежду на то, что отрицательную динамику собьют школьные каникулы. Коллеги Сараны исходят из того, что пик заболеваемости придется на новогодние праздники.

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