В комитете по культуре не видят причин для демонтажа шемякинского памятника Петру I

Просьба петербургского депутата из Госдумы Евгения Марченко избавить ансамбль Петропавловской крепости от модернистского памятника основателю города Петру I встретила оперативный отклик в комитете по культуре. Для того, чтобы реализовать предложение единоросса, нет достаточных оснований, считают чиновники. Памятник, напоминают они, свыше 25 лет принадлежит музею истории Петербурга и включен в музейный фонд РФ.

"Экспонирование части своего собрания на территории музея является исполнением требований законодательства. Кроме того, необходимо отметить, что посещаемость музея ежегодно составляет более 2 млн человек. В настоящее время указанный объект стал неотъемлемой частью ансамбля Петропавловской крепости и пользуется большой популярностью у посетителей музея", - цитирует ТАСС пресс-службу подразделения Смольного.

В комитете не готовы ни ликвидировать монумент, ни транспортировать его в какое-либо другое место.

Памятник авторства Михаила Шемякина, установленный на Заячьем острове в 1991 году, вызывает споры в искусствоведческой среде с момента своего появления. Многие считают изваяние карикатурой на знаменитого правителя и даже насмешкой над ним, находя гипертрофированными его черты. При этом доподлинно известно, что автор использовал при работе над скульптурой реальную посмертную маску первого русского императора. В своем запросе депутат Марченко ссылался на суждения искусствоведа Веры Смирновой.

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