18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

2 ноября, 20:55

В комитете по культуре не видят причин для демонтажа шемякинского памятника Петру I

фото ЗакС политика В комитете по культуре не видят причин для демонтажа шемякинского памятника Петру I

Просьба петербургского депутата из Госдумы Евгения Марченко избавить ансамбль Петропавловской крепости от модернистского памятника основателю города Петру I встретила оперативный отклик в комитете по культуре. Для того, чтобы реализовать предложение единоросса, нет достаточных оснований, считают чиновники. Памятник, напоминают они, свыше 25 лет принадлежит музею истории Петербурга и включен в музейный фонд РФ.

"Экспонирование части своего собрания на территории музея является исполнением требований законодательства. Кроме того, необходимо отметить, что посещаемость музея ежегодно составляет более 2 млн человек. В настоящее время указанный объект стал неотъемлемой частью ансамбля Петропавловской крепости и пользуется большой популярностью у посетителей музея", - цитирует ТАСС пресс-службу подразделения Смольного.

В комитете не готовы ни ликвидировать монумент, ни транспортировать его в какое-либо другое место.

Памятник авторства Михаила Шемякина, установленный на Заячьем острове в 1991 году, вызывает споры в искусствоведческой среде с момента своего появления. Многие считают изваяние карикатурой на знаменитого правителя и даже насмешкой над ним, находя гипертрофированными его черты. При этом доподлинно известно, что автор использовал при работе над скульптурой реальную посмертную маску первого русского императора. В своем запросе депутат Марченко ссылался на суждения искусствоведа Веры Смирновой.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:55 В комитете по культуре не видят причин для демонтажа шемякинского памятника Петру I

20:10 Беглов назвал "критическим" новый суточный показатель инфицированных COVID-19

19:55 Южнокорейские дипломаты передали петербургским врачам продуктовые наборы

19:27 Организаторы рождественской ярмарки в Петербурге отказались от концертной программы

18:59 В Смольном допускают введение новых ограничений при сохранении роста заболеваемости

18:48 Беглов подписал третий пакет мер "антивирусной" поддержки бизнеса и граждан

18:27 Шишлов ждет объяснений "неестестенной" осенней статистике по коронавирусу

18:10 Роспотребнадзор: 90% завозных случаев COVID-19 попали в РФ из Турции

17:59 Минпромторг хочет на время отказаться от закупки масок за пределами ЕАЭС

17:40 Экс-глава Калининграда Силанов вновь стал вице-премьером областного правительства

17:29 Администрация Невского района "открестилась" от организации Хэллоуина

17:06 "Увидят, как люди задыхаются": Кабанов пригласил COVID-диссидентов в реанимацию

16:59 Потерявших работу из-за пандемии петербуржцев обучат по одной из 48 специальностей

16:35 Белорусские власти утверждают, что все предприятия работают в штатном режиме

16:31 Автозак, перевозивший Шестуна, попал в аварию: экс-управленцу не вызвали скорую, несмотря на травмы

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru