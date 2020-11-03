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18:25

"Есть, чем гордиться": Путин и Беглов побывали на церемонии по случаю поднятия флага на "Викторе Черномырдине"

фото ЗакС политика "Есть, чем гордиться": Путин и Беглов побывали на церемонии по случаю поднятия флага на "Викторе Черномырдине"

Петербургский градоначальник Александр Беглов, а также специально приехавший в Северную столицу президент Владимир Путин, поучаствовали в церемонии ввода в эксплуатацию и поднятии флага на дизельно-электрическом ледоколе "Виктор Черномырдин", передает Смольный. 

"Лучшая память о человеке – дать его имя кораблю", - прокомментировал событие губернатор.

Судно примет участие в операциях по освоению Арктики, а также будет перевозить и снабжать научные экспедиции на Антарктиду. Ледокол способен пробивать двухметровые льды, выполнять аварийно-спасательные и подводные работы, работать как пожарное судно, ликвидировать разливы нефти. Заявленная мощность позволяет ему заниматься также буксировкой.

В ходе встречи Беглов поблагодарил Путина за поддержку петербургского судостроения.

"Нам есть, чем гордиться. В этом году введен в эксплуатацию построенный на Балтийском заводе уникальный плавучий энергоблок "Академик Ломоносов". Там же, на Балтийском заводе завершено строительство ледокола "Арктика". "Адмиралтейские верфи" сейчас строят уникальную платформу "Северный полюс" которая позволит круглый год проводить исследования в Северном Ледовитом океане", - отчитался городской глава.

Приезд Путина в Петербург традиционно вызвал негодование у петербуржцев: помимо привычных пробок на КАД, жители намывных территорий жаловались на предписание сидеть дома до 18:00, а также на обилие силовиков, патрулирующих дворы.


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