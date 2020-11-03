Президентский борт сел в "Пулково": петербуржцы жалуются на пробки и невозможность попасть домой

Самолёт с российским главой Владимиром Путиным на борту некоторое время назад совершил посадку в петербургском аэропорту "Пулково", уведомляют городские СМИ.
Президент, напомним, должен принять участие в церемониале по случаю "выпуска" ледокола "Виктор Черномырдин" на "большую" воду, торжественно подняв флаг на нём. Судно возводили на Балтийском заводе и Адмиралтейских верфях.
Приезд первого лица государства традиционно "омрачил" жизнь рядовых горожан: петербуржцы жалуются на пробки на КАД от аэропорта в сторону Васильевского острова.
Кроме того, делится Znak.com, жителей намывных территорий попросили воздержаться от прогулок до 18:00 - во дворах дежурят многочисленные отряды ФСБ и полиции, некоторых горожан "тормозят" на выезде с Западного скоростного диаметра.
"Меня остановили, когда я съехала с ЗСД", - сетует проживающая на Васильевском петербурженка, слова которой приводит "Росбалт".
"Если бы он на намыве принимал ледокол, тут бы за пару дней нормальную дорогу построили, пять детских садов, две школы, поликлинику и отдел полиции", - вторит ей ещё один горожанин.
Также сегодня Путин должен встретиться с градоначальником Александром Бегловым.
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