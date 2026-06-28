Беглов: "Алые паруса" в Петербурге посетили около 65 тысяч человек

Праздник выпускников "Алые паруса" в Петербурге посетили около 65 тысяч человек, заявил 28 июня губернатор Александр Беглов в соцсетях. По словам главы города, на мероприятии собрались школьники из 36 российских регионов, ученики из города-побратима Мариуполя, гости из Китая, Кубы, Африки, Азии, а также участники международного культурно-исторического проекта "Поезд памяти", приехавшие в Северную столицу из 18 стран.

Мероприятие состоялось в ночь на 28 июня. В начале концертной программы на Дворцовой Беглов выступил перед выпускниками и поздравил их с окончанием школы. Он назвал их "наследниками" и пожелал им следовать за мечтой. В конце своего выступления глава города ударил в колокол и дал старт праздничному концерту. На сцене выступили хедлайнер мероприятия певица Елка, артисты Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Юлианна Караулова и Юлия Пересильд с ее группой "МАNДРАГОРА".

После по Неве проплыл бриг "Россия" под алыми парусами и состоялось водно-пиротехническое шоу. Корабль прошел по воде от Сенатской площади до Дворцовой набережной. Следом за бригом по Неве проплыла декорация со статуей жар-птицы. Праздник завершился салютом, в честь события на стрелке Васильевского острова также зажгли факелы Ростральных колонн.

В 2025 году, по данным Смольного, концерт на Дворцовой посетили около 100 тысяч человек. Среди них были выпускники петербургских школ и ученики из 31 региона. Также в прошлом году на "Алых парусах" побывали гости из стран СНГ, Абхазии, Кубы, Молдовии, стран Африки и Боливарианской Республики Венесуэла. В 2024 году на празднике собрались около 70 тысяч человек.

"Алые паруса" впервые прошли в Ленинграде в 1968 году и проводились вплоть до 1980 года. В 2005 году традицию возобновили. Организатором события выступил Пятый канал. Партнером проекта также является "Акционерный банк "Россия".

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру