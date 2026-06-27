Беглов обратился к выпускникам во время "Алых парусов"

Губернатор Петербурга Александр Беглов 27 июня выступил с речью перед выпускниками со сцены на Дворцовой площади во время праздника "Алые Паруса", передает корреспондент ЗАКС.Ру. Глава города пожелал молодым людям следовать за мечтой. В конце выступления губернатор прозвенел в звонок и дал старт концертной программе.

— Наследники, у вас есть мечта? Настоящая, большая мечта? У молодого Петра тоже была великая мечта. Он мечтал построить на этом месте великий город. Он это сделал, его мечта сбылась! Санкт-Петербург - лучший город в мире! — сказал Беглов.

Тема праздника звучит как "Город мечтателей". Мероприятие посетили 66 тысяч выпускников школ и колледжей, в том числе гости из Африки, Азии, Китая, Кубы и стран СНГ. В организации праздника участвовали более 460 волонтеров.

Сцену украсили макетами зданий Мариинского театра, Смольного, Зимнего дворца. По форме она напоминает перрон. На Дворцовой площади возвели конструкции высотой более 30 метров. Некоторые декорации похожи на металлические конструкции на перронах Витебского вокзала.

Хедлайнером вечера станет певица Елка. Также выступят артисты Антон Лаврентьев, Татьяна Куртукова, Алекс Лим, Люся Чеботина, хор HOR, Юлия Пересильд и группа "МАNДРАГОРА", Алена Свиридова, Григорий Мирошниченко, Filatov & Karas, группа TRITIA. В роли ведущих выступят Юлианна Караулова, Ника Здорик, Сергей Городничий, Вячеслав Макаров и Даша Александрова.

После концерта запланировано водно-пиротехническое шоу с проходом брига "Россия" под алыми парусами. Корабль пройдет по Неве от Сенатской площади до Дворцовой набережной. По воде может проплыть платформа со статуей жар-птицы. Горожане видели ее во время репетиции праздника. Другие декорации также будут связаны с тематикой русских сказок. Кроме того, в ночь на 28 июня в честь праздника зажгут факелы Ростральных колонн на стрелке Васильевского острова.

В день "Алых парусов" в городе ввели запрет на продажу алкоголя с 22:00 26 июня до 11:00 28 июня. Также в день торжества нельзя проехать по Троицкому, Дворцовому, Литейным мостам, Петроградской, Кронверксой, Петровской набережным, Суворовской площади, Миллионной улице. Метро в день "Алых парусов" работает круглосуточно.

Первый праздник выпускников "Алые паруса" прошел в Ленинграде в 1968 году. Торжество перестали проводить с 1980 года. В 2005 году традицию возобновили. Петербургский праздник выпускников стал финалистом европейской премии European Best Event Awards в 2016 году. В 2020 году торжество прошло без зрителей в телевизионном формате из-за пандемии коронавируса.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру