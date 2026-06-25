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Новости 25 июня 2026, 11:56

В Петербурге впервые откроют вход на "Алые паруса" с Петроградской стороны

фото ЗакС политика В Петербурге впервые откроют вход на "Алые паруса" с Петроградской стороны

Дополнительный вход на праздник выпускников "Алые паруса" откроют в Петроградском районе Петербурга рядом со станцией метро "Горьковская", передает 25 июня ТАСС со ссылкой на заявления вице-губернатора Бориса Пиотровского. Всего в день мероприятия будут открыты шесть контрольно-пропускных пунктов. 

"Впервые мы откроем новый вход в районе метро "Горьковская", на Троицкой площади для удобства выпускников, которые живут в Приморском и Петроградском районах," - сообщил Пиотровский.

Праздник выпускников состоится 27 июня. Предполагается, что его посетят 66 тысяч выпускников, в том числе жители Африки, Азии, Китая, Кубы и стран СНГ. В организации торжества поучаствуют 460 волонтеров. На Дворцовой площади состоится концерт для выпускников. Праздничная программа завершится водно-пиротехническим шоу с проходом брига "Россия" под алыми парусами по Неве.

Во время праздника в городе ввели запрет на продажу алкоголя. Ограничения будут действовать с 22:00 26 июня до 11:00 28 июня. Запрет не распространяется на заведения общепита. Кроме того, во время проведения мероприятия нельзя будет проехать по Троицкому и Дворцовому мостам, Петроградской, Петровской и Кронверкской набережным, Миллионной улице. Метро в день проведения праздника будет работать круглосуточно. 

Дарья Нехорошева / Фото: Смольный


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Упоминаемые персоны
Пиотровский Борис Михайлович 






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