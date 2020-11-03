В РПЦ заявили об опасности самочинного экзорцизма после видео с "изгнанием бесов" из 10-летнего ребенка

Глава синодального Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале прокомментировал видеозапись с "изгнанием дьявола" родителями 10-летнего мальчика, заявив о недопустимости подобного экзорцизма.

Видеозапись появилась вечером 2 ноября. На видео родители мальчика из Волгограда пытаются "изгнать" из него "злых духов" с помощью чеснока, икон, святой воды и при этом скручивают сына, не давая ему двигаться. Органы опеки Волгоградской области проводят проверку, передает "Интерфакс".

"Самостоятельно выносить суждение о том, что человек, а в особенности ребенок, одержим злым духом, а тем более, самочинно пытаться изгнать из него бесов - опасно и вредно", - подчеркнул Легойда.

По словам представителя в РПЦ, в обществе "нередко бытует ложное представление" об "изгнании бесов" как о "панацеи от всех жизненных проблем". Он отметил, что этим пользуются "всевозможные лжестарцы", которые пользуются "фактическим магическим ритуалом" для "решения всех проблем сразу".

"Семье, которую мы видим на видео, требуется квалифицированная помощь врачей для определения состояния душевного здоровья их ребенка, а также совет опытного пастыря. Кроме того, при любых обстоятельствах крайне неэтично делать шоу из страданий человека, а тем более ребенка, совершенно неважно болен он душевной или духовной болезнью", - заключил Легойда.