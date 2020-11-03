Беглов, сославшись на Конституцию, мотивировал запрет на проведение митингов и пикетов

Депутат Законодательного собрания Петербурга от "Яблока" Борис Вишневский выложил в соцсетях ответ губернатора Александра Беглова на свое обращение о временном запрете на проведение и участие в публичных мероприятий.

Эта норма действует до 29 ноября. Парламентарий предложил ее отменить при условии, что участники уличных акций будут использовать маски и соблюдать социальную дистанцию.

"Я писал, что это не только неверно, но и вопиюще нелогично – когда можно проводить спортивные, культурные и зрелищные мероприятия, ездить в метро и ходить в магазины", - рассказал Вишневский.

Глава города в своем ответе сослался на 41 статью Конституции, гарантирующую всеобщее право на охрану здоровья. Кроме того, Беглов обратился к данным центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, согласно которым количество зараженных COVID-19 в Петербурге ежедневно растет. Губернатор заключил, что с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации проведение публичных мероприятий сейчас не представляется возможным.

Напомним, днем ранее Смольный анонсировал целую серию массовых мероприятий в честь Дня народного единства, в том числе концерты в помещениях и патриотический марафон "Гонка ГТО "Путь единства".

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