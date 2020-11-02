Смольный не стал отказываться от празднования Дня народного единства из-за пандемии

Органы исполнительной власти Петербурга запланировали серию общегородских мероприятий в честь Дня народного единства, сообщили в Смольном.

В частности, со 2 по 4 ноября в Академии цифровых технологий будет проходить организованный комитетом по образованию "Фестиваль народных традиций". 3 ноября комитет проведет также кинопоказ короткометражек. Параллельно комитет по молодежной политике организует патриотический марафон "Гонка ГТО "Путь единства", а комитет по культуре устроит акцию "Ночь искусств".

Непосредственно 4 ноября свои праздничные мероприятия готовят комитет по культуре, комитет по молодежной политике и районные администрации. Например, Красногвардейский район организует концерт "Хоровод дружбы" в подростковом клубе "Вега", а Петроградский район - "Плац-парад военных духовых оркестров" в спорткомплексе "Юбилейный". Отметим, что некоторые чиновники - например, руководство Петродворцового района - перенесли мероприятия в онлайн-формат. Однако большинство встреч состоятся очно.

Мероприятия продолжатся и после завершения Дня народного единства. Вечером 5 ноября в "Доме писателя" комитет по печати проводит литературный вечер в честь прошедшего праздника. А 6 ноября гала-концерт "Мы вместе" организует в БКЗ "Октябрьский" комитет по межнациональным отношениям.

Ранее губернатор Александр Беглов разрешил органам исполнительной власти проводить публичные мероприятия только в исключительных случаях и по своему личному распоряжению.

Напомним, по итогам 1 ноября Петербург поставил новый рекорд по количеству зараженных коронавирусом за все время наблюдения. За сутки в городе появилось 923 человека с COVID-19.

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