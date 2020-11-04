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10:45

В Петербурге впервые зафиксировали более тысячи зараженных коронавирусом за день

фото ЗакС политика В Петербурге впервые зафиксировали более тысячи зараженных коронавирусом за день

В Петербурге за последние сутки выявлено 1031 новый случай заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. Это абсолютный рекорд и первый случай с начала эпидемии, когда в городе число новых заболевших превысило тысячу в сутки.

Общее число заболевших в Петербурге возросло до 65 170 человек, из которых 40 447 уже выздоровели. 3 998 признаны официальной статистикой умершими от коронавируса, 66 летальных исходов добавлены за последний день.

Отметим, накануне на встрече с президентом Владимиром Путиным губернатор Петербурга Александр Беглов назвал ситуацию с коронавирусом в городе не критической, хотя и сложной. Он сообщал, что занято порядка 80% коек для коронавирусных пациентов в городе. 

По всей России зафиксировано 19 768 новых случаев заражения, и это тоже рекордное количество. Всего за время эпидемии в статистику попали 1 693 454 случаев заболевания, из них в 1 266 931 пациенты выздоровели. Умершими от коронавируса в стране признаны 29 217 человек, 389 из этих смертей – новые.

В Архангельской области число зараженных коронавирусом возросло до 22 099 человек (+389), в Мурманской – до 20 703 (+221), в Коми – до 14 323 (+239). В Ленобласти всего заболел 12 031 человек (+163), в Псковской - 8 281 (+126), в Новгородской – 7 724 (+93), в Вологодской – 7 438 (+109). В Калининградской области в статистику внесены 7 299 заболевших (+122), в Карелии – 6 910 (+115), в НАО – 491 (+7).


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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