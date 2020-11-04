В УЕФА опровергли сведения о планах по переносу всех матчей Евро-2020 в Россию

Представители УЕФА заявили, что не планируют менять формат проведения Чемпионата Европы в 2021 году, передает Sky Sports.

"УЕФА намерен провести Евро-2020 в том формате и в тех местах, которые были утверждены ранее в этом году", - говорится в заявлении. В УЕФА подчеркнули, что силы ассоциации сосредоточены на планировании турнира на 12 площадках.

Ранее французская газета Le Parisien со ссылкой на источники сообщала, что из-за эпидемии коронавируса УЕФА может полностью перенести Евро-2020 в Россию. Чемпионат проведут летом 2021 года, сейчас планируется, что он пройдет в 12 европейских городах, среди которых – Петербург, где пройдут три матча группового этапа и четвертьфинал.