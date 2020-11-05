В Смольном отреагировали на информацию о возможном ужесточении "антивирусных" мер

На сегодняшний день речи о том, чтобы вводить более "суровые" меры по борьбе с распространением коронавируса в городе на Неве, не идёт, но различные варианты развития событий в Смольном всё же прорабатываются, делится "Петербургский дневник", ссылаясь на полученную от аппарата вице-губернатора Олега Эргашева информацию.

Ранее сегодня, напомним, в Смольном не исключили, что на фоне роста заболеваемости COVID-19 в Северной столице власти могут возвратить "весенние" ограничения, а именно - обязательную самоизоляцию для пожилых и перевод сотрудников предприятий на удалёнку.

В то же время, делится "Мойка78" со ссылкой на аппарат вице-губернатора Евгения Елина, в администрации Петербурга примут решения "с учётом социальных и экономических последствий". В числе предполагаемых мер указаны те же параметры.

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