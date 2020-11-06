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9:58

Бывший замминистра транспорта купил концерн "Калашников"

фото ЗакС политика Бывший замминистра транспорта купил концерн "Калашников"

Бывший замминистра транспорта Алан Лушников стал новым собстенником концерна "Калашников", пишет "Коммерсантъ".

По данным издания, Лушников приобрел ООО "ТКХ-Инвест", которое через АО "Транскомплектхолдинг" контролирует 75% минус 1 акцию концерна. Согласно записи в ЕРГЮЛ, в собственности экс-чиновника теперь 50% "ТКХ-Инвеста", другая половина осталась в собственности самого ООО. Стоимость сделки не раскрывается, источники предполагают, что стоимость пакета могла составить порядка миллиарда рублей, но из-за долгов концерна оказаться ниже.

Лушников подтвердил, что приобрел "Калашников". По его словам, в рамках концерна он собирается развивать направление гражданской продукции, в том числе производство электротранспорта.

Ранее контролирующая "Калашников" фирма принадлежала Алексею Криворучко, нынешнему замминистра обороны. Источники утверждают, что решение о продаже н принял, чтобы полностью исключить аффилированность с предприятием, выполняющим гособоронзаказ в интересах Минобороны.

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