В Мосгордуме пообещали увековечить память Михаила Жванецкого

Глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов заявил о намерении установить табличку в память о сатирике Михаиле Жванецком на его дома в Москве, передает "Подъем".

"Он наше достояние, и, конечно, будет отмечен и памятной табличкой на доме, и если будут другие интересные предложения, наверняка дума откликнется и поддержит", - сказал Герасимов.

Жванецкий умер 6 ноября в возрасте 86 лет. Его представитель назвал причиной смерти "возраст и болезнь". В последние месяцы сатирик жаловался на плохое самочувствие, в октябре он объявил, что уходит со сцены.