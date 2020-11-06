Смольный попросил вузы по возможности уйти на максимальную удалёнку

Руководители петербургских университетов получили от Смольного письмо с рекомендациями, касающимися организации учебного процесса в условиях обострившейся эпидемиологической обстановки, делится "Фонтанка".

В обращении за подписью градоначальника Александра Беглова ректоров вузов просят перевести максимально возможное количество студентов на дистанционное обучение.

Также университетским главам рекомендовали "рассмотреть возможность проведения сессии с применением электронного обучения". Подлинность письма подтвердил ректор ИТМО Владимир Васильев.

Напомним, что некоторые городские вузы уже перешли на удалёнку - это, например, СПБГЭУ и ЛЭТИ, в остальных заведениях учебный процесс разделён на онлайн-формат и очное посещение.

Кроме того, со следующей недели петербургские школьники также - при желании родителей - смогут учиться дома.

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