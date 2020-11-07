Полицейские задержали двух активистов "Марксистской тенденции" в Петербурге

Полицейские задержали активистов движения "Марксистская тенденция" Марию Гусева и Александра Петрова, передает "ОВД-Инфо".

Участники движения вышли на демонстрацию с красными флагами, их доставили в 43-й отдел полиции Петроградского района. На них составили протоколы по ст. 8.6.1 КоАП Петербурга (нарушение режима самоизоляции).

7 ноября левые силы в Петербурге отмечают годовщину Октябрьской революции. КПРФ и сочувствующие возложили цветы к крейсеру "Аврора", "Коммунисты России" - к обелиску в парке Лесотехнической академии, а РОТ-Фронт, "Другая Россия Эдуарда Лимонова" и ОКП провели митинг на площади Ленина.