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17:18

"Другороссы" и РОТ-Фронт вышли на митинг к памятнику Ленина на Финляндском вокзале

фото ЗакС политика "Другороссы" и РОТ-Фронт вышли на митинг к памятнику Ленина на Финляндском вокзале

Активисты РОТ-Фронта, ОКП и "Другой России Эдуарда Лимонова" провели митинг у памятника Ленина на Финляндском вокзале в честь годовщины Октябрьской революции, сообщили "другороссы" в соцсетях.

Акция не была согласована с городскими властями. Активисты утверждают, что они договорились с полицейскими, попросив их не препятствовать и разрешить им провести акцию без поднятых знамен и без звукоусиливающей аппаратуры.

Со сцены выступил, в том числе, координатор "Другой России Эдуарда Лимонова" Андрей Дмитриев, и его в итоги прервали полицейские. Они сослались на то, что он выступал слишком громко. В своей речи Дмитриев поздравил присутствующих с годовщиной Октябрьской революции и заявил, что "никакой коронавирус" не станет помехой для того, чтобы отметить этот день.

В конце активисты возложили цветы к памятнику Ленина. Акция закончилась без задержаний.                            

7 ноября свои акции проводят и другие представители левых сил. КПРФ и сочувствующие возложили цветы к крейсеру "Аврора", а "Коммунисты России" - к обелиску в парке Лесотехнической академии.

фото: "Другая Россия Эдуарда Лимонова"


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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