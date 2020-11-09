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10:59

Путин уволил глав трёх Министерств и полпреда президента в УФО

фото ЗакС политика Путин уволил глав трёх Министерств и полпреда президента в УФО

Владимир Путин отправил в отставку глав Минстроя, Минтранса и Минприроды Владимира Якушева, Евгения Дитриха и Дмитрия Кобылкина, подписав соответствующий указ, опубликованный на сайте Кремля.

Этим же указом освобождается от должности полпред президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов – его место взамен получает Якушев.

Кроме того, Путин увеличил количество заместителей премьер-министра с девяти до десяти. 

"Установить, что председатель правительства Российской Федерации имеет 10 заместителей, в том числе одного первого заместителя председателя правительства Российской Федерации, заместителя председателя правительства Российской Федерации – полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и заместителя председателя правительства Российской Федерации – руководителя аппарата правительства Российской Федерации", - отмечается в президентском указе. 

О вероятных отставках министров ранее сегодня писал РБК. По информации издания, кроме обозначенных лиц, покинуть правительство может также глава Минэнерго Александр Новак.

Кандидатуры новых руководителей Министерств должен представить премьер Михаил Мишустин.

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