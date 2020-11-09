Мишустин внёс в Госдуму кандидатуры новых министров

Российский премьер Михаил Мишустин внёс на рассмотрение Государственной думы кандидатуры новых министров взамен уволенных Владимиром Путиным ранее сегодня:

вице-премьером он предложил назначить министра энергетики Александра Новака;

министром энергетики – главу "РусГидро" Николая Шульгинова;

министром строительства и ЖКХ – министра строительства Татарстана Ирека Файзуллина;

министром транспорта – руководителя "Аэрофлота" Виталия Савельева;

министром природных ресурсов и экологии – министра Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова.

Перестановки в правительстве произошли утром 9 ноября. Кабмин покинули главы Минстроя, Минтранса и Минприроды Владимир Якушев, Евгений Дитрих и Дмитрий Кобылкин.

Соответствующим президентским указом также освобожден от должности полпред в Уральском федеральном округе Николай Цуканов – его место получает Якушев.