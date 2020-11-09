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17:03

Столичный суд вернул ещё один иск Пригожина к Навальному и Милову

фото ЗакС политика Столичный суд вернул ещё один иск Пригожина к Навальному и Милову

Черемушкинский суд Москвы возвратил второй иск о защите чести и достоинства, поданный предпринимателем Евгением Пригожиным к основателю ФБК Алексею Навальному и его соратнику Владимиру Милову, передает "МБХ медиа", ссылаясь на полученную из картотеки инстанции информацию.

В самом суде изданию сообщили, что исковое заявление вернули бизнесмену из-за того, что оно не было подписано или подано лицом, не имеющим на это права.

Конкретизировать, о каком конкретно иске идёт речь, в суде не смогли, уточнив лишь, что это не тот, который был возвращён ранее.

Всего Пригожин подал к Навальному и Милову несколько исков на общую сумму 32 млн рублей.

Первый связан с видеозаписью "Камчатка. Ирина Славина. Киргизия. Навальный", опубликованной 8 октября. Второй касается эфира "Навальный Live", который Милов вёл.

Адвокаты Пригожина в обоих исках требуют признать озвученные в видео сведения недостоверными, порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию. Истец также хочет признать ответчиком не только Милова, но и Навального, который делал репосты записей у себя в Twitter.

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