Беглов: Нагрузка на систему здравоохранения Петербурга многократно превышена и продолжит расти

В ходе общения с прибывшими из Москвы делегатами Министерства здравоохранения петербургский градоначальник Александр Беглов известил, что на сегодняшний день городские COVID-стационары перегружены в несколько раз. Более того, добавил он, по прогнозам специалистов, ситуация лишь продолжит усугубляться.

"Система здравоохранения города выдерживает испытание эпидемией, но нагрузка многократно превышает расчетные параметры, и она будет только возрастать", - приводит пресс-служба Смольного выдержку из беседы Беглова с заместителем министра здравоохранения Игорем Каграманяном.

Ранее сегодня губернатор предложил сделать Северную столицу модельным регионом, где применялись бы лучшие противоэпидемические практики.

Между тем, суточный рост COVID-больных продолжает бить антирекорд: сегодня, 9 ноября, в городе на Неве было выявлено свыше 1,4 тысячи новых заражённых. Всего с начала пандемии инфекцией заразились более 70 тысяч жителей Петербурга.

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