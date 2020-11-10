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9:56

Алиев пообещал наказать азербайджанских военных, сбивших российский вертолет

фото ЗакС политика Алиев пообещал наказать азербайджанских военных, сбивших российский вертолет

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с крушением российского вертолета Ми-24, сбитого азербайджанскими военными в воздушном пространстве Армении, и пообещал наказать виновных в этом, сообщили в пресс-службе президента Азербайджана.

По словам представителей пресс-службы, Алиев сообщил президенту России Владимиру Путину, что Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту крушения самолета.

"Все виновные будут наказаны, и российская сторона будет проинформирована об этом", - говорится в сообщении.

9 ноября азербайджанские военные сбили российский Ми-24, двое членов экипажа погибли. В МИД Азербайджана принесли извинения, заявив, что дежурный боевой расчет решил открыть огонь на поражение "в свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны".

В тот же день, 9 ноября, Россия, Азербайджан и Армения договорились о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Россия вводит туда почти две тысячи миротворцев.

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