Заммэра Москвы дал Петербургу совет по реновации

Ответственный за сферу строительства заместитель столичного мэра Андрей Бочкарёв полагает, что нельзя сравнивать программу реновации, проводимую в Петербурге, с той, которая уже не первый год работает в Москве. Последней удалось достичь высоких темпов переселения горожан в новые дома за счёт накопленного опыта.

Петербургу, уверен Бочкарёв, не следует всецело ориентироваться на московский опыт, а учитывать исключительно специфику Петербурга.

"Ещё до старта программы реновации мы уже наработали колоссальный опыт, реализуя "старую" программу сноса пятиэтажек первых серий панельного домостроения. В новые квартиры мы переселили более 200 тысяч москвичей, снесли почти 1800 хрущевок, в которых они жили, и построили на их месте новые дома. Уже тогда это была реновация в чистом виде - просто никто её так не называл. То есть у нас был опыт, была профессиональная команда. Во-вторых, чтобы начать переселение жителей, мы привели к высоким стандартам реновации уже готовые дома, которые город строил за свой счёт по иным программам", - приводит выдержку из интервью с Бочкарёвым "Деловой Петербург".

За прошедшие 10 лет со старта программы реновации в городе на Неве работы выполнены лишь на 5%. После продолжительной паузы снос ветхого жилья стартовал в июле. Недавно, к примеру, возле "Ладожской" снесли два корпуса разрушенного общежития - через несколько лет там должны возвести вторую очередь ЖК "Новая Охта".