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11:34

Заммэра Москвы дал Петербургу совет по реновации

фото ЗакС политика Заммэра Москвы дал Петербургу совет по реновации

Ответственный за сферу строительства заместитель столичного мэра Андрей Бочкарёв полагает, что нельзя сравнивать программу реновации, проводимую в Петербурге, с той, которая уже не первый год работает в Москве. Последней удалось достичь высоких темпов переселения горожан в новые дома за счёт накопленного опыта.

Петербургу, уверен Бочкарёв, не следует всецело ориентироваться на московский опыт, а учитывать исключительно специфику Петербурга.

"Ещё до старта программы реновации мы уже наработали колоссальный опыт, реализуя "старую" программу сноса пятиэтажек первых серий панельного домостроения. В новые квартиры мы переселили более 200 тысяч москвичей, снесли почти 1800 хрущевок, в которых они жили, и построили на их месте новые дома. Уже тогда это была реновация в чистом виде - просто никто её так не называл. То есть у нас был опыт, была профессиональная команда. Во-вторых, чтобы начать переселение жителей, мы привели к высоким стандартам реновации уже готовые дома, которые город строил за свой счёт по иным программам", - приводит выдержку из интервью с Бочкарёвым "Деловой Петербург".

За прошедшие 10 лет со старта программы реновации в городе на Неве работы выполнены лишь на 5%. После продолжительной паузы снос ветхого жилья стартовал в июле. Недавно, к примеру, возле "Ладожской" снесли два корпуса разрушенного общежития - через несколько лет там должны возвести вторую очередь ЖК "Новая Охта".

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